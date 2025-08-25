El miércoles comienza el juicio al policiapor el homicidio del menor Lautaro Labbe

Se llevó a cabo hoy, en los tribunales penales del barrio Roca, la audiencia de selección de jurados por el homicidio del menor Lautaro Labbe acontecido el pasado 18 de abril de 2023, que tiene como imputado al policía Simón Cruz. Para el próximo miércoles 27 y jueves 28 de agosto está previsto el debate ante un tribunal popular del caso.

Así luego de ser sorteados del padrón electoral, el pasado 29 de julio, quedó confeccionada la lista de 14 jurados, 12 titulares y dos suplentes, que intervendrán en el debate. En la fecha la Oficina Judicial citó a los jurados designados para integrar el tribunal en la presente audiencia de selección de jurados, o Voir Dire. En dicha audiencia “el juez informará a los jurados sobre la naturaleza de la función que les ha sido asignada, los deberes y responsabilidades del cargo, las consecuencias de su incumplimiento, y de las penalidades previstas para los delitos vinculados con tal desempeño”

Actuó como juez técnico, Mariano Nicosia; por su parte el Ministerio Público Fiscal fue representado por Julio Puentes, fiscal general, acompañado por Facundo Oribones, procurador de fiscalía y la psicóloga de fiscalía Claudia Pis. Por la querella, en representación de la madre de la víctima, actuó Luciana Risso, abogada adjunta del área de Violencia Institucional de la Defensa Pública; en tanto que la defensa de Cruz fue ejercida por Alejandro Fuentes, abogado particular del mismo.