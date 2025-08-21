No se lograron los dos tercios para rechazar el veto a jubilados

Por segundo año consecutivo, el presidente Javier Milei consiguió hoy blindar el veto que aplicó al aumento a las jubilaciones.

La votación fue por 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones. Al haber 249 legisladores presentes, la oposición se quedó a solo 6 votos de insistir con la ley de aumento al 7,2% de los haberes jubilatorios e incremento del bono a $110.000.

A excepción del diputado de La Libertad Avanza, César Treffinger, que sostuvo el veto, el resto de los legisladores por Chubut (José Glinski, Eugenia Alianiello de Unión de la Patria, Ana Clara Romero del PRO y Jorge Avila de Encuentro Federal) votó a favor del aumento a jubilados.