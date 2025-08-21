Ana Clara Romero sobre la ley de emergencia en discapacidad: “Votamos con responsabilidad”

Durante el tratamiento del proyecto de ley vinculado a la emergencia en discapacidad, la diputada nacional Ana Clara Romero votó a favor de la iniciativa, aunque manifestó reparos sobre su formulación y el enfoque político del debate.

“Votamos con responsabilidad, pensando en quienes más lo necesitan. Aunque no comparto la proliferación de declaraciones de emergencia ni los discursos con que se impulsaron estas propuestas, entendiendo que nuestra propuesta era superadora y más justa, decidí acompañar la ley de discapacidad para garantizar los recursos que el sector necesita con urgencia”, expresó Romero tras la votación en el Congreso.

Romero sostuvo que la población con discapacidad no puede seguir siendo postergada ni abordada con medidas transitorias:

“No se trata de aplicar parches, sino de avanzar en una política pública sólida, con planificación y perspectiva de derechos. Por eso es urgente trabajar en un presupuesto ordenado y realista que permita atender las múltiples necesidades del sector”, subrayó.

La legisladora reafirmó su compromiso con una agenda enfocada en las personas y sus derechos:

“Voy a seguir exigiendo soluciones profundas, con mirada integral y compromiso real. La discapacidad no puede esperar, ni ser rehén de disputas políticas”.

Romero es una de las voces activas dentro del Congreso en temas vinculados a derechos sociales y equidad. En este caso, su acompañamiento al proyecto de emergencia en discapacidad apunta a garantizar recursos urgentes para prestaciones y servicios, al tiempo que impulsa una mirada de largo plazo y respuestas estructurales por parte del Estado.



