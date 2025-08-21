Arriba Chubut repudió la represión a los trabajadores de Salud

El Bloque de diputados y diputadas de “Arriba Chubut” expresó su enérgico repudio a la represión sufrida por trabajadoras y trabajadores de la salud en Rawson, durante una legítima protesta en reclamo de mejores condiciones laborales y acceso a salarios justos.

«El Poder Ejecutivo debiera garantizar una mesa de diálogo para abordar y resolver los reclamos planteados de manera respetuosa y en el marco del derecho. La defensa de la salud pública es un derecho inalienable. No permitiremos que la violencia silencie las necesidades de nuestra comunidad”, sostuvieron los diputados.