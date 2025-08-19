Corte de agua en Comodoro

Mañana, miércoles 20 de agosto, desde las 12:00hs. y por un lapso de 24 horas, se interrumpe el suministro de agua en todo Comodoro. La medida se debe a la detención del bombeo del Sistema Acueductos, por corte de energía a solicitud de la transportista TRANSACUE S.A., para realizar tareas de mantenimiento en la Línea de Alta Tensión de 132 kV, que abastece a la zona mencionada.

Cabe destacar que el servicio eléctrico no se verá afectado en Comodoro Rivadavia ni en Rada Tilly.

Por último, aprovechando la interrupción del bombeo, el sector de Acueductos realizará tareas de mantenimiento en distintos puntos del sistema. Los trabajos son necesarios para garantizar el buen funcionamiento y la continuidad del servicio.

Se solicita a la comunidad hacer uso racional del recurso.