Los niños y niñas que asisten al CPB 30 de Octubre celebraron su día

Desde el Municipio se continúa trabajando para garantizar el acceso a derechos, generando espacios donde niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse en entornos seguros, afectivos y con igualdad de oportunidades.

Dando continuidad a las políticas públicas que promueven los derechos de las infancias y adolescencias, este lunes el Centro de Promoción Barrial (CPB) 30 de Octubre, llevó adelante una jornada recreativa para celebrar el Día de las Infancias, con más de 39 niños, niñas y adolescentes, que asisten cotidianamente al jardín maternal y al Taller de Fortalecimiento de los Recorridos Educativos (F.R.E.).

Durante la actividad, se desarrollaron propuestas lúdicas y creativas, que incluyeron juegos cooperativos, dinámicas grupales y espacios de expresión. Estas iniciativas tienen como objetivo, revalorizar el juego y la recreación como derechos fundamentales, al tiempo que promueven la inclusión, la diversidad y el fortalecimiento de los vínculos entre pares y adultos referentes.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Julieta Miranda, destacó el compromiso de los equipos de trabajo del CPB para llevar adelante esta jornada, al señalar que “los equipos docentes y pedagógicos planificaron distintas propuestas para que las infancias pudieran disfrutar de su día, tanto los niños y niñas que forman parte del jardín maternal como aquellos que participan del F.R.E.”.

Asimismo, la funcionaria valoró la articulación comunitaria del barrio 30 de Octubre al indicar que “se vienen desarrollando acciones concretas para potenciar los espacios deportivos, recreativos y de formación laboral, a fin de seguir fortaleciendo las redes territoriales y brindar respuestas integrales a las familias del sector”.

Por su parte, la directora del CPB, Corina Cifuentes, detalló que “las celebraciones se dividieron en dos jornadas: el jueves compartimos una actividad con los 27 adolescentes que asisten al taller de Fortalecimiento de los Recorridos Educativos y este lunes fue el turno de los 12 niños y niñas que asisten al jardín maternal”.

“Quisimos ofrecerles un día diferente, con juegos, diversión y una comida especial”, puntualizó la directora. Al tiempo que ponderó el apoyo de las familias de los niños y niñas, al expresar su agradecimiento a las familias, “que siempre están predispuestas a colaborar y acompañar cada propuesta”, añadió.