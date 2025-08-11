Simonetti: “El paro importante y contundente en las diferentes sedes de la universidad”

Juan Pablo Simonetti, referente de los docentes universitarios, manifestó a ABC Radio por FM Records que “La movida de hoy viene muy bien con un paro importante y contundente en las diferentes sedes de la universidad. Se han realizado algunos cambios en la UNPSJB y eso ha generado un descontento con el Rectorado actual sumando reclamos por mejoras en las condiciones laborales”.

Posteriormente indicó que “El paro se extiende toda la semana y hoy fue sin presencia en los lugares de trabajo tanto en docentes y no docentes. El miércoles vamos a marchas con los jubilados para sumar los dos reclamos ante un gobierno que nos maltrata mientras les regala guita a los que más tienen”.

Respecto a la postura de los diputados Treffinger que votó en contra y Ana Clara Romero que se ausentó en la votación expresó que “No esperábamos algo diferente de ninguno de los diputados que no acompañaron la votación a favor de las Universidades en el Congreso, lo que sí esperábamos era un poco más de conciencia política de nuestro gobierno provincial que por un lado pregona una independencia política del Gobierno nacional, pero se sigue ajustando a lo que el Gobierno nacional le pide”.

Para luego agregar que “Si la diputada Ana Clara Romero –que se ausentó en la votación universitaria- tiene proyectos superadores y debería llevárselo al gobernador para que se haga en la provincia para mejorar las condiciones de vida de los chubutenses. Me da la sensación que no tiene esos proyectos superadores, es una señora grande y ahora quedó pegada sin defender la salud pública y sus votantes le contarán las costillas”.