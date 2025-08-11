Muere el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe tras atentado en junio

El precandidato presidencial colombiano de Centro Democrático, Miguel Uribe, falleció en la madrugada de este lunes tras complicaciones por el atentado que sufrió en junio, informó la emisora Blu Radio.

«A las 2:00 de la mañana de este lunes 11 de agosto falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay», señala el medio.

Agrega que Uribe «no logró superar la última crisis provocada por una hemorragia en el sistema nervioso central, que agravó el delicado estado de salud que mantenía desde hacía más de dos meses, tras el atentado que sufrió en Bogotá».

La esposa de Uribe, María Claudia Tarazona, confirmó la muerte del senador y le dedicó un mensaje de despedida a través de redes sociales.

«Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti», escribió en sus redes sociales.

El expresidente Álvaro Uribe también lamentó la muerte de Miguel Uribe.

«El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia», escribió en sus redes sociales.

El 7 de junio, el legislador fue trasladado en estado crítico a la Fundación Santa Fé, luego de haber recibido dos disparos durante un acto político en Bogotá.

En el ataque también resultaron heridas otras dos personas.

Un menor de edad fue capturado en flagrancia como presunto autor material del ataque.

Posteriormente, fueron judicializadas otras dos personas: una mujer que habría entregado el arma de fuego utilizada y un hombre apodado «El Costeño», quien habría recibido hasta 1.000 millones de pesos colombianos (260.000 dólares) por planear el crimen.

La Fiscalía imputó a los implicados por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir.

Mientras tanto, continúan las investigaciones para establecer a los autores intelectuales del ataque.

El arma usada en el atentado, una pistola Glock 9 milímetros, fue adquirida legalmente en Arizona (sur), EEUU, en 2020.

La Policía Nacional y la Fiscalía investigan cómo el armamento ingresó a Colombia, y mantienen activa una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos colombianos (unos 729.000 dólares) por información que permita identificar a los autores intelectuales. (Sputnik)