Choferes de Patagonia Argentina y Diadema esperan el pago de haberes para evitar el paro

La situación de tensión en el transporte público comenzó a destrabarse parcialmente este lunes. Desde la empresa Expreso Rada Tilly confirmaron que los salarios ya fueron depositados a sus choferes, lo que descarta la posibilidad de un paro en ese servicio.

Sin embargo, los trabajadores de Patagonia Argentina y de la empresa Diadema aún no recibieron el pago de sus haberes. Según indicaron fuentes gremiales, se espera que las transferencias se concreten en las próximas horas para evitar medidas de fuerza.

«Creemos que va a salir todo bien, pero vamos a esperar», señalaron desde el sector, anticipando que si no hay novedades antes del mediodía, no descartan interrumpir el servicio urbano e interurbano en Comodoro Rivadavia y Diadema Argentina.