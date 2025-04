La SCPL continúa con los operativos de desconexiones irregulares del servicio eléctrico en el casco céntrico

Con el objetivo de avanzar en materia de regularización de conexiones ilegales y fomentar el equilibro del sistema eléctrico, la Cooperativa da continuidad a las tareas antifraude que permitirán normalizar la situación de usuarios irregulares.

En este sentido, la SCPL llevó adelante operativos antifraude, el miércoles 23 y hoy jueves 24 de abril, sobre dos sectores de la zona céntrica: en Avda. Rivadavia, entre las calles Güemes y Belgrano; y sobre la calle San Martín, entre las calles Güemes y Belgrano, además de algunas transversales. A través de estos operativos, se pretende desafectar las conexiones ilegales que atentan contra el funcionamiento del servicio eléctrico, afectando a los usuarios y socios que con mucho esfuerzo abonan su factura mes a mes.

En los operativos participaron personal de la Coordinación Comercial de la SCPL, personal del área de Legales, el sector operativo de Conexiones Irregulares y efectivos policiales.

De este modo, tras revisar los consumos del servicio eléctrico de los locales comerciales ubicados en los tramos mencionados, desde la coordinación Comercial, Benjamín Cusumano detalló que “casi la totalidad de los locales tenían conexiones regulares, pero encontramos algunos que no lo estaban, por lo que se procedió con la constatación de la transgresión y luego con la desconexión del servicio. Luego, los titulares deberán acercarse a nuestras sucursales para normalizar su situación”.

Por otro lado, Cusumano sostuvo que, “el objetivo de avanzar con estas maniobras es cerciorarnos de que las conexiones al servicio de energía en la zona céntrica sean regulares. Nosotros como distribuidora, tenemos obligación de garantizar la regularidad de las conexiones, no solo para que cada usuario sea responsable de su propio consumo, sino también para no perjudicar la infraestructura del servicio. Se trata, principalmente, de salvaguardar el sistema de distribución eléctrica de la ciudad”.

Una vez realizadas las desafectaciones del servicio por irregularidad, los usuarios podrán acercarse a las oficinas comerciales de la Cooperativa en la de Central de calle San Martín 1641 de lunes a viernes de 08 a 15hs. “Para nosotros es primordial que los usuarios accedan a la regularización de las conexiones, por eso mismo estos operativos también contemplan el tratamiento posterior de cada caso particular, para conocer los motivos de la irregularidad y brindarles facilidades de pago, en caso de ser necesario”, concluyó el referente del departamento Comercial.