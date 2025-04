Uranio: Ambientalistas en alerta por la sesión de la Legislatura de este jueves

Lada: “Se esta armando un caminito para la habilitación de la megaminería en Chubut”

Pablo Lada, referente del Movimiento Antinuclear del Chubut y participante de la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut, aseguró que “estamos viendo que se esta armando un caminito para la habilitación de la megaminería. Tenemos muchos amigos y conocidos en muchos sectores que nos cuentas de la intención de avanzar con la explotación de uranio”.

“El proyecto de ley que se envió es como un espejo de lo que fue el de soberanía energética de Mariano Arcioni en cierto modo genera una arquitectura jurídica para que esto avance al armar la empresa provincial de energía que dice que puede explotar minerales energéticos, sin mencionar el uranio en cierto modo lo avala. Miramos con preocupación porque hay una sociedad que hace más de 20 años que dice que no quiere esto”, resaltó.

Lada agregó que “Trascendió que esta semana aprobarían ese proyecto en particular y que también que quieren avanzar con la minería del uranio donde no necesitan esta ley. El gobierno dice que no va a violar la Ley 5001, donde se prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, pero el uranio no necesita cianuro porque se utiliza ácido sulfúrico”.

“Lo que sabemos es que para que sea rentable la explotación se debe realizar a cielo abierto y parece que ahora buscar entrar en esta provincia díscola para después con el tiempo avanzar con lo que les interesa, porque estas empresas no vienen a ceder rentabilidad y apuntan a hacerlo a cielo abierto para que sea negocio. La explotación con la lixiviación in situ es muy dañosa con los acuíferos”, especificó.

Luego indicó que “Con las Asambleas ambientales vamos a intentar presentes en la sesión de la Legislatura y esperemos que no se lo impidan porque si no agregará más opacidad a un tema que es muy urticante para la sociedad”.

“Escucharlo al presidente (Javier Milei) diciendo sin filtro que quieren el uranio para el armamento nuclear de Estados Unidos es muy grave. Aunque si dice que se aprobó la adhesión al RIGI excluyendo a la minería, parece que puede haber una trampita y esta claro que se están haciendo acciones para avanzar con la minería como la ley de consultas y las comunidades lo han rechazado porque no se les da una participación activa”, señaló.

Finalmente, dijo que “Se esta hablando de minería de uranio y los mayores yacimientos están al lado del río. Nosotros ya tuvimos extracciones y la CNEA reconoció el impacto negativo cuando se sacaron 190 toneladas. Dicen que el yacimiento Cerro Solo podrían sacar 500 toneladas por mes y eso habla de la escala que multiplica los impactos que deja la minería del uranio que son dañinos a la salud y los ecosistemas”.