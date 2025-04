Ulises Jaitt, hermano de Natacha: «Hay que cuidar a Viviana Canosa»

La denuncia de Viviana Canosa sobre una supuesta red de trata llegó a conocimiento de Ulises Jaitt quien consideró que “hay una relación” entre la información con la que contaba su hermana y la acusación de la periodista.

En diálogo con Fabián Doman en radio Splendid, Ulises Jaitt señaló: “Vi todas las denuncias que hizo Canosa en la tele sobre redes de pedofilia y automáticamente nos acordamos de Natacha”.

“Canosa habló de tantas cosas, nombres y situaciones y automáticamente se me vino Natacha en la noche de Mirtha Legrand. No todos los días alguien en televisión denuncia pedofilia”, continuó Ulises.

“Nos acordamos de Natacha y 7 años después vemos a Canosa, dos mujeres fuertes, dos mujeres inteligentes, dos mujeres que van a fondo. Entonces hay que cuidar a Canosa porque todos sabemos cómo terminó Natacha”, remarcó Jaitt.

En este sentido, el hermano de la artista sostuvo: “La causa Natacha es la corrupción más alta que yo vi judicialmente, la sufrí en carne propia. Me han archivado la causa introspectivamente con testigos que propuse, que tenían información sobre qué pasó esa noche y me dijeron que no.Me cortaron en seco. Ellos no investigaron y tampoco me dejaron a mí aportar todo”.

“Los pedidos que hice me los han negado. Cuando no hay que investigar como diciendo esto, esto, chao, no se investiga. Punto. Y ahora estoy trabajando para desarchivarlo y cambiar la jurisdicción porque San Isidro es el problema, donde está toda la corrupción».

En este sentido, Ulises apuntó al juez Cosme Iribarren, como una de las parte que no avanzó en la causa de su hermana y añadió: “Está en la causa Maradona. Así que ojo con la mugre que va a haber en la causa Maradona, porque yo a Cosme lo conozco y lo sufrí”.

A continuación, calificó al fiscal como “corrupto” y sostuvo “Es muy indignante. Al asesino de Natacha, Gonzalo Rigoni, ni siquiera le imputaron los delitos de la ley de drogas que es suministro y facilitación”.

Jaitt contaba con las supuestas pruebas de la red de trata que había denunciado en una tablet. Su hermano aseguró que el artefacto fue “el dispositivo que más tardó la historia penal argentina en desbloquearse, casi 5 años”.

Además, Ulises añadió que la prueba se liberó gracias a su esfuerzo: “Primero, la Policía de la Ciudad aparentemente no pudo, Provincia tampoco, Gendarmería no podía y yo veía como se desbloqueaban otros dispositivos en otras causas y la Natasha no. Todo fue empantanado”.

En otro órden de cosas, Ulises señaló que tal como Canosa apuntó contra “gente de un canal”, encontró “tweets de Natacha de 2018 también apuntando contra gente del canal”, al tiempo que destacó: “Ahí veo una unión. De hecho, le voy a pasar a Viviana estos tweets que yo encontré porque veo que hay una relación ahí”. Además, afirmó que Natacha se refería a miembros de Telefe.