Catalán: “Sigue el ajuste en salud mental y se eliminan cupos de residentes”

Pablo Catalán, trabajador del Hospital Laura Bonaparte, manifestó a ABC Radio por FM Records que “El ajuste no ha aflojó porque sigue el intento de cierre de la residencia y deja 24 cupos sin vacantes con esa cantidad de personas sin atención en salud mental. Se ataca también a los jóvenes profesionales que vienen de todas las provincias y es algo que afecta a nivel país”.

“Nación financia, en algunos junto a la provincia, los cupos de residentes de salud mental que atienden en el sistema público que atienden en cada ciudad, pueblo o paraje. Ahora desfinanció eso y no les paga los cupos, en 10 provincias había 20 cupos para trabajo social y quedarán solamente 5. Los jefes de psiquiatría no están más”, explicó y agregó que “Se pierde casi un 60% en el país de los profesionales que decidían empezar a trabajar en el campo de salud mental y ahora lo harán en cualquier otro campo”.

Catalán aseveró que “El ministro de Salud nacional y la directora nacional de Salud Mental son dueños de clínicas privadas y ellos cualquier crecimiento del Estado lo vivencian como un ataque a su negocio y sus clínicas”.

“Vamos a seguir visibilizando esto como podamos y estamos realizando un festival en apoyo al Hospital Bonaparte, queremos traer la situación que están viviendo las provincias y hacer atender que es debe ser un punto importantísimo la formación de los profesionales en salud mental”, sostuvo.

Finalmente expresó que “Mañana 16 es la fecha límite que tiene Nación para dar a conocer los cupos de residencias que mantendrá a nivel país, pero no tenemos ninguna expectativa que no siga con el ajuste. No puede haber un sistema de salud sin formar a las nuevas generaciones en salud integral y las interdisciplinar, incluyendo la salud mental”.