Manuel García-Mansilla renunció a la Corte

Tras la tensión y las fuertes críticas hacia su continuidad en el cargo, el catedrático Manuel García-Mansilla presentó su renuncia indeclinable a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde había asumido como juez el pasado 27 de febrero luego de haber sido designado «en comisión» por decreto del presidente Javier Milei.

La decisión del abogado constitucionalista trascendió durante el fin de semana, a pesar de los intentos del Gobierno de que no diera marcha atrás, al sostener que podía permanecer allí hasta el próximo 30 de noviembre.

Pero, desde el contundente rechazo a su pliego en la sesión del pasado jueves en el Senado, donde reunió más de los dos tercios de los votos en contra (51 negativos y 20 positivos), los cuestionamientos fueron en incremento y la advertencia sobre la validez que tendrían sus futuros fallos, también.

De esta manera, con el rechazo que recibió además Ariel Lijo, el máximo tribunal volvió a la composición de 3 de 5 miembros, con Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En su carta dirigida al presidente Milei, donde le agradece haberlo elegido, García-Mansilla justificó por qué aceptó la designación por decreto: «Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente».

En ese sentido, repasó que «se habían generado dos vacantes en la Corte Suprema, que quedó reducida a solo tres miembros desde el 29 de diciembre de 2024. Sin embargo, una de las vacantes existentes a esa fecha tenía ya más de tres años. Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado. A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones».

«Existen quienes creen de manera errónea que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces. Esto es, lisa y llanamente, un espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal», sostuvo y reclamó que «la integración de la Corte Suprema no admite más demoras. Es de carácter urgente».

En la misiva, donde expresa que recibió «críticas injustas e interesadas», el ahora exjuez defendió sus declaraciones en la audiencia pública del año pasado, cuando le preguntaron si aceptaría ser nombrado «en comisión» por decreto. «Respondí que, en la hipotética situación de haber sido uno de los jueces nombrados en comisión en 2015, no habría aceptado ese nombramiento en comisión. Aclaré inmediatamente después que la valoración que hacía era a partir de una mirada retrospectiva, esto es, a partir de información posterior que me había permitido reflexionar sobre el impacto de un hecho concreto en el pasado. Cualquier persona intelectualmente honesta sabe que, por un sinfín de razones, la realidad de 2015 no es la misma que la de hoy en 2025», señaló.

«A pesar de ello, en las últimas semanas hubo quienes me acusaron directamente de haber pretendido engañar a los senadores presentes ese día. Es más, esa fue la inverosímil excusa que utilizaron algunos senadores para pretender fundar su rechazo a mi pliego por una supuesta falta de idoneidad moral», se descargó.

Y continuó: «Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte. Nunca asumí ante los senadores presentes ese día un compromiso de no aceptar un nombramiento en comisión, sin importar el contexto en que se diera. Basta ver la versión taquigráfica completa de esa audiencia pública para comprobar de forma fehaciente lo que digo (y no un video recortado y editado, preparado sin dudas para engañar)».

Además, cuestionó que el Senado no haya tratado su pliego antes y lo adjudicó a una «mera especulación política». También habló de «la incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contactos con la política tradicional y que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho».

«Tal vez este episodio y esta renuncia sirvan de advertencia para que se den cuenta de una vez de que la integración de la Corte Suprema, y de todo el Poder Judicial federal, es urgente y que deben dejarse de lado las mezquindades que parecen haberse impuesto hace mucho tiempo. Resulta imperioso que se eviten en el futuro las notorias demoras que se dieron en el Senado en el tratamiento de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo», agregó en otro de los párrafos. (Parlamentario.com)