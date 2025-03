Además de sacar el barro acumulado por la lluvia del sábado pasado, Urbana volvió a reforzar la limpieza en desagües.

La empresa responsable del servicio de limpieza de la ciudad, recordó que en función de la lluvias fuertes que se anuncian para mañana:

No sacar residuos domiciliarios

No dejar residuos domiciliarios afuera de los iglúes

No dejar voluminosos en espacios no habilitados

Los trabajos preventivos se hacen siempre pero se refuerzan ante alertas meteorológicos.