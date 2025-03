Apareció Brenda Priscila Traico y aseguró que está bien junto a su novio

Luego de varios días de intensa búsqueda, Brenda Traico, la joven de 15 años cuya desaparición había generado preocupación en Comodoro Rivadavia, apareció y se manifestó a través de un video publicado en redes sociales.

En la grabación, Brenda desmintió los rumores sobre un posible secuestro y explicó los motivos de su ausencia. “Hola, soy Priscila Brenda Traico, quería hacer este video para decirles que no estoy secuestrada, que no estoy desaparecida como todos dicen, que estoy con mi novio, nos escapamos y que estoy bien”, expresó.

La adolescente también reveló que su familia no acepta la relación debido a cuestiones culturales. “Quería decirles que mi papá no me deja estar con este chico porque como no es gitano, la comunidad no lo deja”, afirmó, agregando que ya logró comunicarse con sus padres. “Estoy bien, si pueden compartir este video”, concluyó.

Su desaparición había motivado la intervención de familiares, amigos y autoridades, quienes realizaron operativos de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Tras la difusión del video, las autoridades analizarán los próximos pasos a seguir en relación con el caso.