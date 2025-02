Aranea: “Instalan al pueblo mapuche como enemigo y responsable de los incendios”

Hugo Aranea, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, expresó a ABC Radio por FM Records que “Hay una situación muy preocupante y se ha creado un clima muy complejo en la Comarca Andina, pero que no es nada nuevo. Desde hace un tiempo veníamos denunciando una fuerte escalada por instalar enemigos en diferentes sectores de la sociedad y especialmente contra el pueblo mapuche”.

“Lo hemos vivido hace bastante tiempo con varios gobernadores patagónicos y en este último tiempo al amparo de una política nacional ultraderechista han profundizado este tipo de políticas neofacistas. Sabemos que los intereses que vienen por todos los bienes comunes y que están habitados por el pueblo mapuche porque los ricos del mundo no quieren que estemos ahí. Esto cuenta con la complicidad de los gobernadores y de intendentes como el de El Bolsón”, agregó.

Aranea indicó que “Si bien no se derogó la ley del manejo del fuego se recortó el presupuesto para producir primero incendios y después vender esas tierras a bajos precios para que los ricos hagan grandes emprendimientos para hacerse más ricos”.

En ese marco, explicó que “Por un lado aparecen las políticas de criminalización del pueblo mapuche tehuelche y después hay todo un entramado con los grandes medios de comunicación que difunden determinadas versiones e invisibilizan lo que pasa con los pueblos y los sectores más pobres; además frente a los reclamos se prepara un fuerte aparato represivo que vimos operando en la Cordillera en estos días y la frutilla del postre es un Poder Judicial sometido a estas políticas racistas y criminalizadoras. Hay un aparato tremendo funcionando para estos objetivos”.

“Una clara muestra de todo esto es lo que hace Joe Lewis que tiene bajo su mando la Municipalidad de El Bolsón, comprado todos los medios de difusión y funciona una patota parapolicial que esta al margen de la institucionalidad que nadie investiga cuando salen a golpear a la gente y la policía no hace nada”, resaltó.

Por último, sobre el accionar de Jones Huala sostuvo que “Nosotros somos parte de una organización que tiene más de 40 años y funcionamos a la cosmovisión que tienen nuestros mayores defendiendo nuestros territorios porque los necesitamos para comer y vivir. Sabemos que el poder va a tomar todo lo que necesitan para fomentar sus políticas”.