Incendio en el Parque Nacional Lanín: ya afectó más de 2.600 hectáreas y no descartan que sea intencional

Desde hace varios días se combaten distintos incendios que se registran en la Patagonia, uno de ellos se desarrolla en una zona de muy difícil acceso, en Valle Magdalena, 12 kilómetros del área Tromen, en el Parque Nacional Lanín. Las tareas se vieron complicadas en las últimas horas debido a los fuertes vientos, pero han llegado brigadistas de distintas partes del país para ayudar a combatir el fuego.

El Comité de Emergencia, a cargo del Parque Nacional Lanín, informó este lunes por la mañana, detalles sobre el incendio en zona centro en el Valle Magdalena, en un área de muy difícil acceso.

Y precisaron que luego de un exhaustivo trabajo técnico, la superficie afectada, se puede confirmar que hasta el momento alcanza a 2651 hectáreas. «Es importante aclarar que el tamaño se va modificando en cuanto se establece con mayor precisión el mapa y el avance del incendio», indicaron.

Se prevé que este lunes participen del operativo más de 110 personas de distintos organismos: Parque Nacional Lanín, Sistema Provincial de Manejo de Fuego, Ministerio de Seguridad de Neuquén, Vialidad Provincial, Corfone, SIEN, Dirección de Áreas Protegidas y Fauna Neuquén, Ejército Nacional, Bomberos Voluntarios Junín de los Andes, Secretaría de Riesgo, Protección Civil, Gendarmería Nacional, Policía Neuquén.

El objetivo del Comando Unificado entre el Parque Nacional Lanín y el Sistema Provincial de Manejo de Fuego es continuar las tareas con herramientas manuales y máquinas viales de Vialidad Provincial. Asimismo, los medios aéreos del SNMF estarán realizando descargas de agua.

Para enfrentar la emergencia, se han reforzado los recursos con la incorporación de aviones hidrantes y helicópteros que realizarán descargas de agua durante la jornada. «Estamos teniendo reuniones diarias donde se evalúa el trabajo a realizar en el día ya con el parte meteorológico, los medios aéreos ayer no pudieron operar por el viento, hoy se prevé la continuidad, pero esperamos que merme», precisó Matias Nicolini, ministro de Seguridad en diálogo con LU5.

Y señaló que hay lugares a los que no se pueden acceder, pero se están aportando todos los recursos necesarios y trabajando en conjunto. «Es un lugar con una espesa vegetación, boscosa, de araucarias, ñires, cañaverales, lo que genera una gran combustión y hace muy dificultoso el ataque del fuego», dijo Nicolini.

El funcionario también fue consultado sobre la posible intencionalidad en este incendio, tal como ha sucedido en Chubut y Río Negro, al respecto afirmó que «en el caso de Neuquén no nos podríamos aventurar a decir las causas pero no podemos descartar que haya sido intencional, si es muy posible que haya sido por el factor humano porque no ha habido tormenta ni rayos, es un sector bastante inaccesible, todo hace prever que el factor ha tenido alguna intervención, pero no está definido todavía si fue intencional o accidental», dijo.

No piden donaciones

En este contexto, desde Parques Nacionales se aclaró a la comunidad que no se está solicitando donaciones ni voluntarios para el incendio.

«La voluntad de la gente de ayudar y colaborar hace que muchas veces se tomen medidas y se soliciten cuestiones que no son por el momento necesarias, pero agradecemos. Por el momento no estamos necesitando nada, estamos bien con los recursos», precisó.

Por otra parte, indicaron que debido a que circularon mensajes e información errónea, se solicita a todos los habitantes comunicarse por las redes oficiales, y evitar compartir información que no es oficial para no entorpecer el operativo, que es muy complejo tanto para los habitantes como para todo el personal que se encuentra trabajando en el fuego.