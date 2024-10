Se presentó el proyecto que crea la Agencia de Inversiones y ComEx de Chubut

https://energia-argentina.ypf.com/ https://energia-argentina.ypf.com/

En el marco de la reunión informativa que llevó a cabo la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura de Chubut, presidida por el dip. Provincial Emanuel Fernández, y acompañada por la Comisión de Presupuesto que preside la dip. Provincial Jacqueline Caminoa y por distintos especialistas y referentes, se puso a disposición del recinto el proyecto Nº 234 que crea la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior con el objetivo de seguir escuchando opiniones y debatiendo mejoras.

_“Este proyecto, enviado por el Ejecutivo, es especialmente importante en nuestro contexto actual en el que es crucial atraer no sólo inversiones locales sino también internacionales, para lo que es fundamental crear herramientas que garanticen celeridad, y transmitan estabilidad y confianza. En este caso, proponemos una Agencia pública no Estatal que funcione como nexo entre los actores, agilice procedimientos y se convierta en el primer y principal punto de contacto entre los inversores y las autoridades de nuestra provincia. Queremos que, como lo dice el cuerpo de la Ley, esta Agencia garantice la transparencia y eficiencia de todos los procesos”, sostuvo el diputado Fernández.

*”Un órgano de ideas mancomunadas”*

Por su parte, Carlos Lorenzo, Presidente de la Federación Empresaria de Chubut, recapituló: “Hace un año, en Gobernador Costa, estuvimos reunidos con el gobernador Torres y todas las entidades de base que pertenecen a la Federación Empresaria de Chubut y se analizó la creación de un Ente de la Agencia de Desarrollo, y nos involucramos en su conformación”, y relató que recorrió distintas provincias para conocer el funcionamiento de agencias provinciales modelo, aunque no presentan la característica de lo que propone este proyecto de Ley, algo innovador: no es una Fundación privada ni un organismo estatal.

“El 80% de las empresas de la provincia de Chubut tienen menos de 10 empleados. Está claro que no tenemos un desarrollo industrial. Un 15% restante son de 15 a 20 empleados, y sólo el 5% restante son grandes empresas”, describió Lorenzo, y aseveró: “Es una herramienta absolutamente necesaria, y tiene que ser un órgano de mancomunión de ideas, no de codazos, sino de algo que nos permita lograr mejorar, entre todos, la performance en el desarrollo económico de la provincia de Chubut”.

*”Una herramienta para hacer”*

_“Hay que hacer cosas y, en ese hacer, diversificar nuestra matriz productiva. En este sentido, vemos esta agencia como una herramienta positiva”_, aseguró Rolando Rivera, referente de la Asoc. Civil TES (Transición Energética Sostenible). En cuanto a las nuevas energías, especialmente la industria del Hidrógeno Verde, resaltó la necesidad de profundizar estrategias para fomentar programas focalizados en esto, y traerlos al territorio.

Al finalizar, Emanuel Fernández agradeció los aportes de todos, _“que enriquecen el proyecto y nos permiten seguir trabajando por el desarrollo productivo de nuestra provincia”.