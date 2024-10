Raimundi: «Hay que hacerle juicio político a Milei porque lo que dijo es muy grave»

El ex representante de Argentina en la OEA, Carlos Raimundi, pidió la realización de un juicio político al presidente Javier Milei por las recientes declaraciones en las que aseguró que pretendía “poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo, con Cristina Fernández adentro”.

“Lo que dijo es de una gravedad incalificable. Las declaraciones, por otro lado, son esclarecedoras y ordenadoras porque ponen al descubierto lo que venimos sosteniendo desde el atentado contra la vida de Cristina y antes también: que no se trató de un “loquito suelto”, sino que estuvo apoyado en toda una construcción de carácter político. El Tribunal de esa causa desestimó la responsabilidad política de Milman y Bullrich y la responsabilidad en el financiamiento de la empresa de los hermanos Caputo. Hoy, esa construcción de violencia política contra la ex Presidenta la expresa el propio Javier Milei”, agregó.

En diálogo con ABC Radio, que se emite por FM Records, Raimundi explicó que las declaraciones y todo el accionar de Milei es ordenador porque “está haciendo tantas tropelías en tantos aspectos simultáneamente, que nos está como esclareciendo las cosas. Entonces creo que vamos en un camino que no tiene retorno de hartazgo, pero no sabría decirle exactamente cuándo llega ese punto”.

El ex diputado nacional pidió la realización de un juicio político contra el presidente y aseguró que “es increíble e inconcebible que no haya jueces o fiscales que de oficio no estén iniciando una denuncia penal contra el presidente por apología del delito, por apología de la violencia. Por otro lado, creo también en la condena política, en el juicio político. Tal es así que recién también presté mi firma para encabezar uno de los tantos pedidos de juicio político. Porque supóngase que no se alcance la mayoría necesaria para que se apruebe el juicio político, que es una mayoría calificada en ambas cámaras, bueno, perfecto, pero por lo menos uno tiene la oportunidad de dar el paso que corresponde en situaciones como está”.

Raimundi además recordó que las declaraciones de ayer no son aisladas. “Hace a 48 horas de que celebró la muerte de Ginés González García y hace 10 días insultó de arriba abajo a todo el país en el Parque Lezama. Y unos días antes había estado en la ONU diciéndole a todo el mundo que era comunista. Entonces, indudablemente, hay cosas que realmente esta sociedad tenía que estar demasiado aturdida, demasiado saturada, como para no reaccionar. Pero bueno, es la realidad que estamos viviendo”, lamentó.

Cuando se le recordó que algunos legisladores no quieren iniciar el juicio político porque piensan que, en caso de avanzarse, el poder recaería en la vicepresidenta Victoria Villarruel, el ex representante de Argentina en la OEA afirmó que “tanto para la política como para mi vida, no tengo ese nivel de especulación. Hoy no se puede tolerar tener este presidente. Si asume otra presidenta que reivindica el terrorismo de Estado, tendremos que discutir con ella sobre terrorismo de Estado y todo lo que represente. Pero no corresponde hacernos los indiferentes porque lo que está haciendo y diciendo el presidente es muy grave”, concluyó.