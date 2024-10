El director de Infraestructura de la Asociación de Clubes de Básquetbol visitó el Socios Fundadores

Durante esta semana, el club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibió a Diego Gestal, director de Infraestructura de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), quien recorrió las instalaciones del estadio y de la nueva sede del Verde.

https://energia-argentina.ypf.com/ https://energia-argentina.ypf.com/

El presidente de Gimnasia, Pablo Ivanoff, junto a Andrés Luz Clara y Alfredo Provoste, miembros de la comisión directiva, acompañaron al director en el recorrido por el conjunto patagónico.

Sobre la actualidad del club, Gestal aseguró: “Es un club lindo, grande, moderno. Me sorprendió la obra ambiciosa que tienen desarrollada; creo que atraerá más socios de lo que tienen pensado. Cuando esto explote, van a tener un problema grande, porque no tendrán donde poner a la gente; el boca a boca transmitirá una estructura que no creo que esté en Comodoro, no es muy habitual encontrarla”.

Con respecto al estadio, comentó: “Está completo y cumple para jugar en La Liga Nacional sin problemas. Además, me comentaron sobre la idea de mejorar y modernizar el vestuario visitante, que es lo único que tengo para ver de cara al futuro”.

También se le consultó sobre el desafío que enfrenta la AdC al hacer inspecciones en los clubes: “La idea primordial es avanzar en la mejora de la infraestructura en general, tanto dentro del campo de juego como en lo que concierne al espectáculo para el jugador, el árbitro y los espectadores. Buscamos elevar la calidad en todos los niveles: mejorar vestuarios, tribunas, iluminación y que el espectáculo sea atractivo para la televisión, contribuyendo al crecimiento de La Liga”.

Respecto a si estas mejoras son notorias para el hincha, Gestal expresó: “Yo creo que sí, el hincha estará más cómodo, tanto como local como visitante. Se trata de igualar las instalaciones para todos los socios, deportistas e hinchas a nivel país”.

Por otra parte, el ingeniero Andrés Luz Clara, miembro de la comisión directiva, destacó la visita de Gestal y comentó: “Es muy importante; siempre lo hablamos con Alfredo Provoste. Cuando La Liga comenzó a profesionalizarse más en infraestructura, fuimos los únicos que presentamos una carpeta como ejemplo. La armamos con índice y bien prolija, con todos los lineamientos que ellos piden. Es crucial que vengan a recorrer La Liga y que entre todos los clubes trabajemos para que crezca; el espectáculo debe ser bueno, seguro y confortable”.

Alfredo Provoste también subrayó la importancia de la visita de Gestal: “Es un orgullo que nos vengan a ver y buscar detalles. A veces, por trabajar, perdemos la visión de algún aspecto que se nos escapa, y que ellos vengan a señalar los puntos a mejorar es muy valioso”.