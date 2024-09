Clases de cocina sin TACC y feria de productos en el Centro Cultural

La Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Rada Tilly invita a participar de una clase de cocina libre de gluten y una feria de productos que se realizará el domingo 22 de septiembre, de 17 a 20 horas, en el Centro Cultural Rada Tilly.

La clase será dictada por Mauri Mansilla, especialista en cocina sin TACC. De acuerdo al programa enseñará recetas de chipá, pan tipo chip, crumble de manzanas, grisines saborizados, torta brownie, entre otras. Se trata de la segunda clase de cocina Sin TACC del año organizada por la Secretaría, a la que cada vez se suman más interesados.

“Mi interés por la cocina arrancó a los 11 años cuando me diagnosticaron celiaquía. Mi mamá me ayudó muchísimo, me llevaba a las reuniones que organizaba la Asociación Celíaca de Comodoro y también a las clases que organizaba Rada Tilly sin Gluten. Siempre me gustó la pastelería y la cocina, pero insisto que la cocina sin gluten es un mundo completamente diferentes. Para mí el mayor aprendizaje fue prueba y error”, contó Mansilla quien tiene su emprendimiento “Mauri Cocina Gluten Free”, en el que se de dedica a la cocina dulce y salada, además trabaja en conjunto con el restaurante Molle Verde en una propuesta libre de gluten, y dicta clases de cocina personalizadas grupales e individuales.

La clase es gratuita pero requiere inscripción previa. Los interesados pueden inscribirse a través de la web o redes sociales del municipio.

Luego de la clase se realizará una feria donde los participantes de la clase de cocina podrán adquirir productos sin TACC. Participan Flor de Pan, Amapola, Dulce Deleite Gluten Free y Mauri Mansilla.

Colaboran con esta actividad Madre Naturaleza, Chia, Semillitas del Sur, Arte Sano Sin TACC, Cotillón Virtus, MM Distribuidora de Alimentos.