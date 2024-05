Levicoy: “Es muy triste que Milei cierre las 13 corresponsalías de Télam”

Martín Levicoy, corresponsal de Télam en Chubut, manifestó a ABC Radio por FM Records que “Es un día difícil porque se conjuga el día de la libertad de expresión y es un día triste por el avance de Milei contra los medios públicos. Hay un sesgo de maldad notorio y lo mismo sucedió con el 24 de marzo, no sorprende y no deja de doler”.

Indicó que “Son 13 corresponsalías que se cierran en el país generando incertidumbre, una inacción de la Justicia y un gran silencio de algunos sectores esperamos se pronuncien y no pasa nada”.

Levicoy relató que “Nos enteramos anoche por una nota de La Nación que anunciaba se cerraban 13 corresponsalía y la devolución de los edificios que no son propios, pero también sabemos que le tienen muchas ganas al edificio de la sede central de San Telmo. Donde nosotros vemos comunicación entre pobladores, ellos ven negocios”.

“Sabemos que los trabajadores van a pasar a disponibilidad para ir a cualquier ente y lo peor es la pérdida de la soberanía informativa. Hoy se van cerrando voces y perdemos la posibilidad de informarnos nosotros mismos”, agregó.

Por último, explicó que “En Télam somos 750 trabajadores, de los cuales 500 contratados por el Estado directamente y los demás somos colaboradores en todo el país; pero no es la primera vez que amenazan a Télam porque esto ya sucedió en el gobierno de Mauricio Macri cuando se produjeron 354 y la Justicia aceptó el recurso de amparo argumentando que la agencia garantiza el derecho de información”.