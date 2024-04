Fraschina: “Con Milei los salarios quedaron un 10% por debajo de la pobreza”

Santiago Fraschina, profesor y magister de la Universidad Nacional de Avellaneda, expresó en ABC Radio por FM Records que “La última infografía que sacamos con la carrera de Economía de la universidad refleja que el salario medio en noviembre del 2023 estaba un 15% por encima de la línea de la pobreza y después del tres meses del gobierno de Milei quedó un 10% por debajo de la pobreza”.

“El salario medio de un trabajador argentino no alcanza para no ser pobre y esto es preocupante porque uno piensa que teniendo trabajo puede no ser pobre, pero ahora ya no es así”, remarcó.

El docente indicó que “Eso tiene que ver con la aceleración que se generó en este gobierno, que ahora esta bajando pero la suba de salario no alcanza para compensar, se dio centralmente en los precios de la Canasta Básica y eso impacta en los sectores de menores ingresos. Hay alimentos que subieron más de un 300% en el gobierno de Milei o en el caso de los pañales aumentaron el 228% como muchos otros rubros que subieron en esa misma proporción”.

Luego agregó que “A esto hay que sumarle lo que se viene que son los aumentos en las tarifas de los servicios públicos que impactan en los usuarios y también en el sector empresario aumentando los costos y su posterior traslado a los precios”.

Por último, anticipó que “Hay que descartar la idea de lo inevitable en la economía porque es una ciencia social y se pueden hacer muchas cosas diferentes, menos aún con una devaluación mayor al 100% como lo hizo este gobierno. El objetivo se ve en el gasto público donde solamente sube el pago de la deuda pública, todo lo demás esta ajustado con recortes”.