Vasconcelos insiste con la interpelación a Punta por el caso Sancci

El diputado provincial por el Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, adelantó que insistirá en la interpelación del ministro de Educación, José Luis Punta, por la «protección» que le brindó a Bruno Sancci, el docente universitario separado del cargo por casos de acoso sexual.

“Solicitamos la presencia del ministro de Educación para interpelarlo por la maniobra muy burda que involucra al docente universitario Bruno Sanci, quien fue acusado y sumariado por una denuncia de acoso. Además, había un sumario y un dictamen de sanción en el ministerio, pero el ministro (José Luis) Punta determinó que había prescripto dejando de lado todo el proceso sumarial y las sanciones que ya se habían determinado. Punta tiene que venir a la Legislatura a dar explicaciones de por qué lo dejó con una ficha limpia”, señaló.

En otro orden, en diálogo con ABC Radio por FM Records que “Los problemas de inseguridad en Trelew y el resto de la provincia vienen creciendo, pero nosotros no acordamos con la instalación del Comando Unificado como una solución a esa problemática y no sirvió en Rosario ni tampoco lo hará en Trelew”.

En ese marco, agregó que “Cuando se vota el Comando Unificado no es sólo para Trelew sino para el conjunto de la provincia en contra de lo que dice la Constitución provincia y puede significar la militarización en el marco de una creciente agudización de la protesta social por el ajuste nacional; Patricia Bullrich propone resolver estos problemas con represión y no con soluciones de fondo”.

Vasconcelos sostuvo que “Nosotros somos de la idea que el delito organizado no puede desarrollarse si no es con la complicidad de distintas redes de algunos sectores del Estado, tal como sucede en Rosario y se habla de un narco Estado, por lo que se hace muy difícil hacerle frente si no es con el desarticulado de esos vínculos. Por eso la presencia de las Fuerzas de Seguridad no alcanza si no se complementa con la desarticulación de esos vínculos y con políticas sociales que resuelvan los problemas a la gente”.