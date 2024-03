El gobierno nacional no investiga a la UNPSJB

Autoridades y representantes gremiales de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, ofrecieron una conferencia de prensa en torno a la denuncia publicada en un medio nacional que señalaba a la casa de estudios, como destinataria de fondos que serían utilizados para partidos políticos.

En conferencia de prensa, la rectora

Lidia Blanco, resaltó la necesidad de brindar información a la comunidad al respecto y sostuvo: “tenemos que bregar por el uso adecuado y la transparencia de la gestión de los recursos” y fue contundente al señalar que “no hay ninguna información oficial sobre el particular”.

La existencia de tal denuncia fue desmentida

por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en una reunión que mantuvo con la rectora MSc. Antonia Lidia Blanco, el día miércoles 20 de marzo.

La rectora estuvo acompañada por la secretaria Administrativa, Vanesa Clar y la auditora interna Laura Martínez, para hacer escuchar también la voz de la universidad a través de sus representantes, y dejar en claro el posicionamiento de la institución frente a las publicaciones que indican que existen denuncias concretamente contra la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Asimismo, asistieron a la conferencia los representantes sindicales de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) y la Asociación del Personal No Docente (APUNP).

“Esta es una Universidad democrática, por lo tanto, quienes integramos la comunidad universitaria tenemos nuestras convicciones y desde ese lugar estamos defendiendo el sistema de educación superior de la República Argentina, que hoy está en lucha y reclamando mejoras sociales”, continúo relatando Blanco.

Los fondos que recibe la casa de estudios con sedes en Esquel, Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn se destinan en gran parte a sueldos y a cubrir gastos de funcionamiento, como afrontar el pago de servicios tales como gas y electricidad. En la actualidad, la Universidad funciona con el presupuesto reconducido del año 2023, para hacer frente a una inflación del 280, por ciento. En este esquema se espera el impacto que tendrá en las finanzas el incremento de las tarifas de servicios básicos.

Cabe acotar que durante los gobiernos nacionales anteriores, la UNPSJB como otras instituciones recibió fondos por fuera del presupuesto a través de los contratos programa específicos que fueron aprobados por el Ministerio de Educación.

“Este año la UNPSJB, estará cumpliendo 50 años y no podemos aceptar que estas cosas se estén diciendo tan ligeramente; aclarar que no somos una universidad corrupta, no recibimos fondos discrecionales como se ha denunciado” detalló la rectora y afirmó que “somos un sistema transparente”.

Situación presupuestaria

La secretaria Administrativa, Vanesa Clar explicó que el área a su cargo desarrolló un trabajo arduo para garantizar la transparencia de los fondos públicos que llegan desde el Ministerio de Educación, aseveró que se presentaron todos los informes de redición de fondos como un mecanismo habitual de funcionamiento y fueron puestos a disposición para ser auditados.

En tanto, la auditoria Laura Martínez mencionó al respecto: “he emitido informes sobre distintos procesos y a la fecha no tenemos evidencias y no hemos tenido contacto con ningún tipo de indicio de prueba o de destino que indique que hay un uso indebido de fondos”. Martínez, señaló que personalmente se comunicó con la sindicatura General de la Nación (SIGEN ) confirmando que no hay a la fecha una investigación en curso y que no tienen previsto realizar ningún tipo de auditoría a la UNPSJB. En este marco sostuvo que las publicaciones “no están respaldadas desde el punto de vista del control, no hemos encontrado nada en este sentido”.

La voz de los sindicatos

Por su parte la Secretaria General de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) Gloria Herrera, enfatizó en que la denuncia es un ataque real a las universidades nacionales y es un intento del gobierno para avanzar con la privatización de la educación superior. Por su parte el secretario General de la Asociación del Personal Nodocente (APUNP,) José Giri se refirió a las publicaciones sobre las universidades y las calificó de “tendenciosas, considerando que se dieron tras un plan de lucha nacional que implicó el desarrollo de medidas de fuerza contundentes en las universidades de todo el país”.