Sin repudio contundente al ataque a H.I.J.O.S , sin desfile de Malvinas y con polémica por Ariel Lijo

No hubo desde el gobierno nacional repudio alguno al condenable ataque del que fue víctima una militante de la agrupación HIJOS.

Solo hubo un pronunciamiento del vocero Manuel Adorni ante una consulta en la conferencia de hoy. Por redes, los libertarios, para variar, subieron cualquier cosa de este hecho que debe ser investigado y castigado por la justicia.

El gobierno, mientras tanto, suspendió el desfile del 2 de abril por la recuperación de las Islas Malvinas. El periodista Nicolas Kasanzew, designado por Victoria Villarruel, en oficina relativa a Malvinas en el Senado, dijo que no habia plata.

Duros cuestionamientos por la propuesta del presidente Javier Milei de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia. Adorni dijo que es el único penalista de la Argentina, al menos que le gustaba al mandatario para proponerlo.

Todo parece indicar que no conseguirá los dos tercios del Senado.

El ministro de Defensa Luis Petri, junto a Patricia Bullrich, defendió la intención del Gobierno de modificar la Ley de Seguridad para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en areas vedadas, entre ellas la Seguridad interior.

Para justificarlo, suelto de cuerpo y hasta enojado, dijo que con la legislación actual, que consideró perniciosa e ideologica, el Ejército de Israel no hubiera podido intervenir en la Franja de Gaza, donde está llevando adelante un genocidio palestino que es condenado por gran parte del mundo.

Todo en el informe del periodista Saúl Gherscovici: