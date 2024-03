El mundial C-20 de fultsal se disputará en Comodoro

Con la presencia del intendente Othar Macharashvili, este viernes, en instalaciones del Hotel Deportivo, se llevó adelante el lanzamiento del certamen ecuménico de futbol de salón para menores de 20 años, que se desarrollará desde el sábado 16 hasta el viernes 22 de marzo en nuestra ciudad.

El acto tuvo lugar en horas de la tarde y contó con la asistencia del presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro; el titular de la Confederación Argentina de Futsal, José María Ferreira de las Casas; el presidente de la Asociación de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, Gustavo Camino; miembros del gabinete municipal; concejales; diputados provinciales; y los integrantes de la elección argentina C-20 junto a su entrenador, Humberto Lucero.

El Mundial C-20 de fútbol de salón se iniciará el sábado 16 de marzo, en el Club Huergo, y contará con la participación de las selecciones de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Argentina, que contará en sus filas con los comodorenses Ariel Cortez y Thiago Millaneri. La final del torneo se disputará el viernes 22 de marzo.

“Estoy orgulloso de tener un mundial en Comodoro, pero mucho más por cómo llegamos”

Sobre el tema, Macharashvili recalcó que “no muchos toman la real dimensión de lo que es un Mundial: se trata de los mejores equipos del mundo, que estarán compitiendo en nuestra ciudad. Estoy orgulloso de tener un mundial en la ciudad, pero mucho más por cómo llegamos”.

De esta manera, “reafirmamos todo el trabajo que realizan las instituciones, los entrenadores y las familias para que los chicos estén en un gimnasio o en una cancha, se desarrollen, se formen como personas y jueguen mundiales, torneos sudamericanos y nacionales, con el esfuerzo que eso conlleva. Esa fuerza la da el deporte, que es una forma de vida”.

“Cuando se planteó este Mundial, la dirigencia fue a pedirlo y se lo dieron, fue por su capacidad y la confianza que se ganaron, y por el peso deportivo que tiene esta plaza, gracias a sus jugadores y entrenadores de jerarquía”, sostuvo.

Por otro lado, el intendente se refirió a la puesta en marcha del Hotel Deportivo al recordar que “las instituciones deportivas definieron que era algo que nos faltaba en Comodoro y, a partir de ahí, hubo una decisión política y el acompañamiento de todos para que esto se logre, con una construcción y equipamiento de calidad. Estoy orgulloso de eso”.

Del mismo modo, agradeció a Chubut Deportes y se comprometió a “trabajar con los legisladores y funcionarios para que este vínculo entre Provincia y Municipio sea cada vez más sólido. Vamos a necesitar el acompañamiento de Provincia, como no ha sucedido ahora ni antes”.

Asimismo, puso en valor “la tarea de Hernán Martínez y el equipo de Deportes, que lucharon para que esto suceda y cumplamos con la palabra. No podemos dejar al deportista en la calle, al dirigente no podemos sacarle el respaldo, a la familia no podemos quitarle la ilusión y a los jugadores no los debemos defraudar”.

“El deporte en Comodoro será respaldado y seguiremos cumpliendo con los compromisos que tenemos con todas las disciplinas, deportistas e instituciones, desde lo barrial hasta la alta competencia. Seguramente tendremos más torneos de jerarquía y vamos a seguir acompañando”, cerró Macharashvili.

“Es un momento trascendental para el deporte de Comodoro”

El titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, destacó que “este es un momento trascendental para el deporte de Comodoro; es un sueño hecho realidad llevar adelante un torneo mundial en nuestra ciudad, más aun teniendo que ver con las etapas formativas”.

“Esta gestión municipal puso como eje el acompañamiento hacia lo formativo, apuntando a ese crecimiento deportivo, cuyos resultados vamos viendo de a poco. Que la selección argentina esté aquí, con dos jugadores de nuestra cantera, es un orgullo enorme”, expresó.

En esa línea, Martínez indicó que “el primer objetivo se va cumpliendo: que Comodoro Rivadavia siga convirtiéndose en un centro deportivo para que cada delegación que participe en eventos de magnitud se sienta como en su casa”.

Por su parte, el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, expuso que “es un lujo tener a la selección argentina en la provincia del Chubut. Le deseamos el mayor de los éxitos; sabemos que van a disfrutar en la cancha y a representarnos de la mejor manera”.

“Desde el Estado Provincial vamos a colaborar y a seguir trabajando en conjunto por el bienestar del deporte y de las instituciones. Dirigentes y deportistas trabajan a diario para representarnos en distintos torneos y debemos acompañarlos”, apuntó Ferro.

“Para Comodoro Rivadavia, el deporte es una gran inversión”

El referente de la Asociación de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, Gustavo Camino, afirmó que “como dirigente, es un premio ser parte de la organización de un torneo por el que trabajamos durante años. Estamos convencidos de que la única forma de hacerlo es con el acompañamiento que tuvimos por parte del Municipio y ahora también del gobierno provincial”.

En ese sentido, manifestó que “tenemos un Estado Municipal que, dentro de sus ejes de crecimiento y desarrollo para la ciudad, está el deporte. Para Comodoro Rivadavia, el deporte es una gran inversión”.

Por último, el director técnico del representativo nacional, Humberto Lucero, señaló que “estamos muy contentos por el apoyo y porque cada vez que venimos a esta provincia, a los jugadores nunca les faltó nada. Agradecemos a Comodoro y a toda la gente que está a disposición para que este Mundial sea un éxito”.

