Bullrich contra Ignacio Torres: «La extorsión y el apriete no son valores del PRO»

Las recientes declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acusando al Gobierno Nacional de retener fondos, han desencadenado una serie de confrontaciones políticas entre líderes regionales y figuras clave del ámbito nacional. Entre ellos, destacan el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La ministra Bullrich no tardó en intervenir en la controversia, respaldando la postura del presidente Milei y desacreditando las afirmaciones de Torres como infundadas. «Pensé que me lo estaba diciendo en chiste, nunca pensé que un gobernador me iba a decir: ‘Yo me paro sobre el petróleo y no dejo que salga’», expresó Bullrich, en referencia a las polémicas declaraciones del mandatario chubutense.

Bullrich criticó duramente las acciones de Torres, destacando que generan incertidumbre tanto a nivel nacional como internacional al tocar la propiedad privada. «El petróleo no es del gobernador», enfatizó la ministra de Seguridad. Además, subrayó la importancia de mantener un orden económico compartido entre la Nación y las provincias, señalando que «el país tiene que ordenarse y el esfuerzo tiene que ser compartido».

En un tono contundente, Bullrich también cuestionó la alineación de Torres con los valores del PRO, señalando que «las cosas se tienen que hacer de otra manera» y que la extorsión y el apriete no son principios que respalde su partido.