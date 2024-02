Lemoine reveló en una entrevista radial que fue víctima de una violación

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, reveló durante una entrevista televisiva que fue víctima de una violación a los 26 años y alentó a otras víctimas a denunciar estos delitos ante la policía. Lemoine enfatizó la importancia de presentar una denuncia para que los responsables sean perseguidos y atrapados, y destacó que las mujeres no deben tener miedo de acudir a las autoridades.

«Fui al hospital y a la Policía a denunciar. Me pareció necesario ir a la Policía. Yo lo sé porque soy hija de policía, y para mí es natural hacerlo» detallò la legisladora en diálogo con TN.

«Ese día, en la Comisaría me dieron las gracias, porque siempre una mujer se va directo al hospital y así no tienen la contabilización para perseguir y atrapar al violador. Yo creo que tiene que haber una denuncia. Las mujeres tenemos que entender que no somos un pedazo de carne, que se puede y no tenemos que tener miedo de ir a la Policía. Es simple, porque con cánticos no van a frenar las violaciones» detalló.

Respecto a la legalización del aborto, la legisladora consideró que la Interrupción Legal del Embarazo no debe ser derogada, aunque sugirió que podría necesitar modificaciones en el futuro. Sin embargo, Lemoine señaló que actualmente no es el momento adecuado para discutir este tema.