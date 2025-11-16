Brasil: Inauguraron una estatua de Nuestra Señora de Fátima que supera en altura al Cristo Redentor

Una estatua de 54 metros que representa a la figura de Nuestra Señora de Fátima fue inaugurada en Crato, estado de Ceará (Brasil), ante una multitud que participó de una misa y también presenció números musicales. La estructura, que supera en altura al Cristo Redentor de Río de Janeiro –que mide 38 metros–, es la más grande del mundo dedicada a esa figura religiosa, según indicó el gobierno estadual, y se espera que se convierta en un nuevo atractivo turístico en esa región de Brasil.

La inauguración ocurrió este jueves por la noche, en un evento que incluyó la bendición del monumento, actuaciones artísticas y la presencia de fieles que llegaron con varias horas de anticipación para asegurarse un lugar, según informó O Globo. El Gobierno de Ceará indicó que la iniciativa forma parte de un plan para reforzar el turismo religioso y atraer nuevos visitantes al interior del estado.

El Gobierno local sostiene que el nuevo símbolo religioso podría convertirse en una de las principales atracciones de esa zona del país y en un polo de peregrinación. El citado medio brasileño destacó que las autoridades prevén un crecimiento sostenido del flujo de visitantes atraídos por el monumento, la programación litúrgica y la oferta cultural asociada a la devoción mariana.

La estatua esta formada por un interior de poliuretano y un exterior de fibra de vidrio con resina. La siguiente capa, el acabado, está realizado en gel y pintura, informó el medio Info Católica. También indicaron que el monumento se hizo en diferentes pedazos que fueron transportados al lugar de su emplazamiento, donde finalmente fueron ensamblados, y que todo ese proceso llevó un año y cinco meses y requirió de la participación de más de 30 personas.

Con sus 54 metros de altura, la nueva estatua pasa a ser una de las más altas del continente dedicadas a la religión católica. La lista también incluye al Cristo Redentor (38 metros); Santa Rita de Cascia, también en Brasil (56 metros); Virgen de la Paz, en Venezuela (46 metros) y la estatua dedicada a la Virgen del Valle de Catamarca en El Rodeo, Argentina (52 metros).