Ráfagas de 111 km/h, voladuras de chapas y decenas de intervenciones por el temporal

El director de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, confirmó en diálogo con LU4 que “la ráfaga más fuerte registrada fue a las 5:02 de la mañana con 111 kilómetros por hora”, en el marco de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Barrionuevo detalló que las intervenciones comenzaron “anoche luego de las 22:30”, cuando un cartel ubicado en la zona del Centenario empezó a romperse por la acción del viento.

Durante la mañana, personal debió retirar chapas que volaban del mismo cartel.

A lo largo de la madrugada y las primeras horas de este viernes, Defensa Civil trabajó en:

Carteles de gran porte afectados en distintos puntos.

Voladura de chapas y techos parcialmente levantados.

Postes y cableado caído en zonas norte y sur.

Árboles dañados, con cuadrillas de forestación actuando en Saavedra.

Señalización arrancada frente a la universidad.

Un obrador en calle San Martín con chapas sueltas y un portón abierto que debió asegurarse.

“Las familias no reportaron techos volados por completo, pero sí chapas flojas o desplazadas. Tuvimos que colocar peso, asegurar y atar estructuras en varios domicilios”, explicó.

Viento constante y alerta amarilla durante toda la jornada

Pasadas las 8:30, el viento sostenido alcanzaba los 69 km/h con ráfagas de 89 km/h.

Aunque la intensidad comenzará a disminuir levemente hacia la noche, Barrionuevo confirmó que la ciudad continuará bajo alerta amarilla.

Recomendaciones por obras en la vía pública

El funcionario remarcó la necesidad de circular con precaución:

“Hay muchos obradores en las calles de la ciudad. Se han volado carteles y estructuras de obra. Las empresas ya tienen sus cuadrillas recorriendo para asegurar todo, pero pedimos a los vecinos extremar cuidados en esas zonas”, señaló.