¡Truco infalible: Descubre qué dispositivos se conectaron a tu WiFi! ¿Estás seguro de quién está en tu red?

Controlar qué dispositivos están conectados al WiFi de tu casa es una de las formas más simples y efectivas de mantener tu red segura. En un hogar moderno, donde celulares, tablets, televisores, notebooks y hasta electrodomésticos dependen de internet, saber quién usa tu conexión ayuda a prevenir intrusos, evitar pérdida de velocidad y proteger tus datos personales.
Tener equipos no autorizados conectados puede ralentizar la red, consumir ancho de banda e incluso representar un riesgo de seguridad. Por eso, los especialistas recomiendan revisar periódicamente la interfaz del router.
Cómo saber qué dispositivos están conectados a tu WiFi
1. Abrí un navegador
Desde cualquier dispositivo conectado a tu red (celular, tablet o computadora), ingresá a tu navegador habitual.
2. Entrá a la dirección IP del router
Escribí en la barra de direcciones una de las IP más comunes:
- 192.168.1.1
- 192.168.0.1
- 192.168.1.254
Si no funciona, podés revisar la etiqueta del router o el manual, donde suele figurar la IP correcta.
3. Iniciá sesión en tu router
Por lo general, el usuario y la contraseña predeterminados son:
- Usuario: admin
- Contraseña: admin
Si nunca los cambiaste, seguramente siguen así. De lo contrario, usá los datos personalizados que hayas configurado.
4. Buscá la lista de dispositivos conectados
Dentro del panel de administración, buscá opciones como:
- “Dispositivos conectados”
- “Lista de clientes”
- “LAN” o “Red local”
El nombre varía según la marca del router.
5. Identificá cada dispositivo
En esa sección vas a ver:
- Nombre del dispositivo
- Dirección IP
- Dirección MAC
Si detectás un equipo desconocido, lo recomendable es:
- Cambiar la contraseña del WiFi
- Bloquear la MAC si el router lo permite
6. Reforzá la seguridad
Ya que estás dentro del menú del router, podés aprovechar para:
- Actualizar el firmware
- Desactivar WPS (suele ser inseguro)
- Crear una red para invitados
- Elegir seguridad WPA2 o WPA3
¿Por qué conviene revisar tu WiFi regularmente?
Controlar quién se conecta:
- Mejora el rendimiento de tu conexión
- Evita que terceros usen tu ancho de banda
- Reduce riesgos de ciberseguridad
- Te ayuda a detectar fallas o accesos sospechosos
Con solo unos minutos, asegurás que únicamente las personas autorizadas tengan acceso a tu red y mantenés tu hogar digital mucho más protegido.
