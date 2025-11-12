Inflación, costo de vida y la obsesión de Majul

La inflación de octubre fue de 2.3% y del 31,3% interanual. El costo de vida, pese al discurso oficial, no solo no baja sino que se incrementa mes a mes.

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.213.798,81 para superar el umbral de pobreza en octubre de 2025: 3,1% más que el mes previo y 23,0% interanual

Luis Majul informó sobre el descarrilamiento del Sarmiento pero, sin relación alguna, pidió la cárcel común para Cristina Fernández de Kirchner.

Macri trata de retener lo poco que le queda y volvió a tirarle un dardo a Milei.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: