Rodrigo Paz ya es el nuevo presidente de Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este sábado, tras su posesión oficial en el cargo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que hoy se inaugura la nueva Bolivia que se abre al mundo y que nunca más está sometida a ideologías obsoletas.

«Bienvenidos a Bolivia. Esta es la nueva Bolivia que se abre al mundo», manifestó en su primer discurso ante la (ALP).

Paz agradeció a los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, Gabriel Boric; y de Ecuador, Daniel Novoa, países donde pasó su infancia en exilio junto a su padre, el expresidente Jaime Paz (1983-1993), durante las dictaduras militares.

«Bolivia es la patria que nunca nos abandona, este gobierno promete que no abandonará la patria», resaltó.

El centro derechista Rodrigo Paz y su vicepresidente Edman Lara ganaron el balotaje del 19 de octubre con el 54,96 por ciento de los votos válidos, y gobernarán el país sudamericano, tras dos décadas de gestión de la izquierda boliviana. (Sputnik)