¿Quién de la Selección le escribió a Valu Cervantes tras su ruptura con Enzo? ¡La periodista revela todo!

En octubre del año pasado, Enzo Fernández y Valentina Cervantes se separaron tras seis años juntos. Pocos meses después, se reconciliaron, y según fuentes cercanas, fue el futbolista del Chelsea quien regresó con ella al enterarse de que un compañero de la Selección Argentina estaba interesado en la influencer. Hasta hoy, el nombre de esa persona era un misterio, pero una periodista lo reveló.

La periodista Paula Varela, en el programa Intrusos (América), aseguró que quien se acercó a Valentina Cervantes en ese momento fue Thiago Almada. «A mí, lo que me cuentan, vamos a decir que es un rumor para que se queden tranquilos, porque obviamente jamás se van a hacer cargo de esto, y aparte esto me llega por el área más deportiva, el que estaba arrimándole el bochín cuando se separó de Enzo Fernández es Thiago Almada», dijo Varela.

La panelista explicó la reacción de Enzo: «A Enzo, al enterarse, se le mueven un poco los patos, la viene a buscar y ellos regresan».

La renuncia de Valu a MasterChef Celebrity

Además, trascendió que Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity (Telefe) por pedido de su pareja. Según Ángel de Brito en LAM (América), la influencer se irá en los próximos días a Inglaterra con sus hijos. «La que se va de MasterChef intempestivamente es la señorita Valu Cervantes», anunció el conductor.

Sobre los motivos, De Brito precisó: «Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso».

Yanina Latorre agregó detalles: «Él es superceloso. Ella está muy linda y no para de laburar. El arreglo era que el bebé se quedaba con ella porque es muy chiquito y la nena más grande, como va al colegio, se iba a quedar con su papá y su niñera en Europa y que iba a venir de vez en cuando a ver a la mamá».

«Lo que pasó es que la nena vino acá por el Día de la Madre y no se quiso volver porque extraña a la mamá. Entonces la familia queda muy separada y se vuelven todos para Europa», concluyó Latorre. De Brito cerró: «El 10 de noviembre es la última grabación».

En resumen, la revelación sobre Thiago Almada añade un giro al drama personal de la pareja, mientras que la renuncia de Valu refleja tensiones familiares y celos. ¿Cómo seguirá esta historia?

