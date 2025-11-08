Colapinto acelera: Sprint y clasificación en el GP de Brasil

Este sábado, Franco Colapinto regresará a la pista para competir en la carrera Sprint y la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Después de ser confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2026, el argentino buscará un buen desempeño en el circuito de Interlagos.

El viernes, Colapinto terminó en el puesto 16 en la única práctica del fin de semana y repitió esa posición en la clasificación para la Sprint. «La qualy fue complicada. Los viernes me cuestan un poco más. Hay que trabajar y volver mejor mañana», comentó tras las sesiones iniciales.

A pesar de eso, el piloto se mostró tranquilo y explicó su plan para la Sprint: «Hay cosas chiquitas para mejorar, en pocos lugares. No estoy muy preocupado, la Sprint es como una práctica y me va a venir bien dar un poco más de vueltas antes de la qualy».

Más allá de la renovación esperada, este fin de semana es especial para Colapinto, con un gran apoyo de sus fans en las tribunas: las banderas argentinas ondearon en Brasil.

Un factor clave es el clima: hay pronóstico de granizo e intensos vientos para este sábado en São Paulo, algo común en esta época del año, y las escuderías lo están considerando.

Fechas y horarios del Gran Premio de Brasil

Sábado 8 de noviembre Sprint: 11:00. Clasificación: 15:00.

Domingo 9 de noviembre Carrera: 14:00.



(Horarios en Argentina)

Cómo ver la Fórmula 1 en Argentina

Los fans pueden seguir en vivo las prácticas, clasificación y carrera por Disney Plus y F1 TV Pro. En cable, por Fox Sports.

En resumen, Colapinto llega motivado tras su renovación y con el respaldo de sus seguidores. El clima y su adaptación serán claves para un buen fin de semana en Brasil.

Fuente:https://tn.com.ar/deportes/automovilismo/2025/11/07/luego-del-anuncio-de-su-renovacion-colapinto-correra-la-sprint-y-la-clasificacion-para-el-gp-de-brasil/