¿Podrá Milei superar el reto? Reformas prometidas, pactos con gobernadores y presupuesto en la mira

El presidente Javier Milei enfrenta uno de los momentos más difíciles desde que asumió el cargo: cumplir con las reformas que prometió y lograr avances concretos. El Gobierno entra en su segunda etapa, con el objetivo de estabilizar la economía macro para que la microeconomía (las empresas y familias) pueda crecer. Hasta ahora, las cosas van avanzando, pero con desafíos por delante.

El presupuesto, el primer paso clave

El foco inmediato está en aprobar la ley de presupuesto para 2025. El futuro ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió ayer con gobernadores de Chubut e Ignacio Torres y de Catamarca, Raúl Jalil. El lunes, recibirá a otros tres: Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba) y Manuel Orrego (San Juan). Sáenz ya se fue con la promesa de que el Gobierno respetará la reducción en la coparticipación federal, algo que había asegurado Guillermo Francos.

Santilli es visto como un político confiable, y el presupuesto es la herramienta principal para demostrar a los gobernadores que el Gobierno cumple sus promesas. Perder esta oportunidad sería un error político grave.

Reformas de segunda generación: el siguiente desafío

El segundo objetivo son las «reformas de segunda generación», que incluyen cambios en el trabajo y los impuestos. Jorge Sola, del nuevo triunvirato de la CGT (Confederación General del Trabajo), dijo que está abierto a negociar, pero advirtió que no aceptarán repetir el decreto 70/23, que afectó derechos laborales. Empresarios importantes coinciden: no quieren tensiones excesivas, porque podrían bloquear cualquier reforma. Lo ideal es buscar acuerdos realistas.

En conversaciones secretas, un grupo llamado «Consejo de Mayo» está trabajando en la reforma laboral. Participan abogados de la Unión Industrial Argentina (UIA), representantes de la CGT, Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación), Julio Cordero (secretario de Trabajo) y Sandra Petovello (ministra de Capital Humano). Están redactando artículos para una ley, con borradores intercambiados, y esperan tenerla lista para diciembre. Pero no hay garantías, ya que el debate del presupuesto podría extenderse hasta Navidad.

Estas discusiones ayudan a definir «líneas rojas» de cada sector, para que la reforma tenga chances de éxito.

La reforma tributaria, aún más compleja

La reforma tributaria es aún más difícil. Intentar aprobarla junto con la laboral y el presupuesto sería irreal. La industria y los sindicatos deben encontrar un equilibrio: los gremios no quieren perder fuerza, mientras que las empresas necesitan ser más competitivas.

Este jueves, la 31ª Conferencia Industrial de la UIA discutirá «Competitividad sistémica: claves para reducir el costo argentino». Temas incluyen transformar los «pasivos estructurales» (como altos costos) en ventajas, reforma tributaria para competir globalmente, logística, modernización laboral y seguridad jurídica.

Un paquete de reformas tan grande no se puede hacer en uno o dos meses de sesiones extraordinarias.

¿Y la justicia? Una oportunidad única

Otro tema es si estas reformas incluirán cambios en la justicia. El Gobierno tiene una chance rara: casi el 40% de los cargos judiciales están vacantes. Milei planea empezar a cubrirlos el año próximo, según fuentes de la Casa Rosada.

Pero cubrir vacantes en la Corte Suprema requiere 48 senadores (dos tercios de los presentes). La Libertad Avanza no tiene ese apoyo sola, así que necesitará negociar con Fuerza Patria, el bloque de Cristina Kirchner.

¿Negociará Milei con Cristina? La expresidenta fue condenada a seis años por corrupción en la causa Vialidad y enfrenta juicio en la causa Cuadernos, donde podría recibir 12 años. ¿Cómo reaccionarán diputados, senadores e intendentes cercanos a Axel Kicillof o independientes? Tal vez el peronismo busque un nuevo líder, y Milei, al necesitar acuerdos, termine «rescatando» a Cristina.

En resumen, Milei tiene un camino lleno de negociaciones y riesgos. Cumplir con reformas, pactar con gobernadores y aprobar el presupuesto serán pruebas clave para su Gobierno. El tiempo dirá si logra estabilizar la economía y generar crecimiento.

