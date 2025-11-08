Macharashvili inauguró la remodelación de la sede vecinal del 30 de Octubre

En esta primera etapa, las tareas comprendieron la mejora de la cocina y el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la vecinal. Próximamente se ejecutará el techado del playón, con el objetivo de ofrecer un espacio funcional y confortable para el desarrollo de actividades comunitarias y deportivas durante todo el año. Se estima que la obra estará finalizada en su totalidad a fines de febrero o principio de marzo de 2026.

Este viernes, el intendente Othar Macharashvili, llevó a cabo adelante la reinauguración de la Asociación Vecinal del barrio 30 de Octubre, oportunidad en la que estuvo acompañado por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el vecinalista del barrio 30 de Octubre, Dante Curuhuinca y miembro de la comisión; miembros del gabinete municipal, concejales, vecinalistas de diferentes barrios de la ciudad y vecinos.

Al respecto, Macharashvili manifestó que a partir de un trabajo conjunto “vamos avanzando para que el 30 de Octubre tenga sus instalaciones como corresponde para el desarrollo del club y de todos los vecinos. Hace años venimos soñando con transformar este barrio, primero avanzamos en la incorporación del césped sintético en el playón deportivo, y el año pasado, al ver tan deteriorado el espacio, proyectamos que el siguiente paso era ponerle el tinglado, hacer el gimnasio que tanto necesitan. A partir de allí junto a la comisión vecinal y a través de la secretaría de Desarrollo Humano y de Comodoro Deportes, fijamos prioridades para poner en valor este lugar”.

Mientras, que, en alusión al trabajo sostenido en pos de mejorar el espacio de recreación y esparcimiento del barrio, el intendente felicitó a todos los que trabajaron e hicieron posible llevar el proyecto adelante que hoy se refleja con tener nuevamente un lugar en condiciones. “La red barrial consiguió todo esto trabajando en equipo y hoy lo podemos observar con obras concretas para la comunidad”.

Por su parte, Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, puso en valor el rol de las autoridades barriales, al expresar que “sabemos que los vecinalistas muchas veces tienen que luchar contra las adversidades, por eso esto es un hecho importante. Reinauguramos esta sede, que simboliza tener un espacio propio con mucha historia, teniendo la decisión de trabajar por el vecino”.

Y agregó que “son cosas importantes para valorar, más en estos tiempos difíciles. Felicito a toda la comisión directiva y a toda la red barrial que se sumó para trabajar junto a todos los vecinos y acompañar a este Estado municipal, que hace tiempo viene trabajando en territorio. Este es el primer paso para llegar al sueño de tener un gimnasio propio”.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, indicó que “ayer era un deseo y hoy esta obra es una realidad que cumple el barrio 30 de Octubre, acompañando cada vecino desde el lugar que le toca. Esta obra que llevó adelante el Estado municipal es porque estamos totalmente convecinos que tenemos que estar presentes en los peores contextos de este país. Seguimos trabajando a la par de la decisión política de nuestro intendente, que hizo posible que se lleve a cabo la primera etapa de esta obra magnífica para todos los vecinos”.

Un día histórico para el barrio, que marca un antes y un después

El vecinalista Dante Curuhuinca señaló que “hoy es un día histórico, marca un antes y un después para nuestro barrio. Agradezco el acompañamiento de cada vecino, que sin ellos no sería posible todo esto. Se trabajó en conjunto, se proyectó y gestionó junto al Municipio para llevar esto adelante”.

Finalmente, para contextualizar los avances, recordó que cuando ingresó a la Unión Vecinal, era un lugar totalmente destruido. No obstante, ponderó que ante dicho panorama “no nos quejamos, al contrario, nos pusimos a trabajar junto a la comisión directiva y la red barrial. Rápidamente se empezaron a ver los cambios, pero había cosas que nos superaban y ahí estuvo presente el Estado. Todos somos protagonistas de este logro, es fundamental saber que todos tenemos que articular para el barrio”, sentenció.