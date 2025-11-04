El talento jujeño viaja a Singapur: ayudá a estos estudiantes a llegar al Mundial de Robótica.

Jóvenes jujeños clasificaron al Mundial de Robótica y necesitan apoyo para viajar a Singapur

Un grupo de estudiantes de Jujuy logró su pase al Mundial de Robótica en Singapur tras consagrarse campeón en la competencia nacional. Ahora, buscan el apoyo de la comunidad y empresas para poder costear el viaje y representar al país.

San Salvador de Jujuy, El talento jujeño brilló en la etapa nacional de la World Robot Olympiad (WRO). Dos equipos del Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (IITA) se consagraron campeones y obtuvieron su pasaje a la final mundial que se disputará en Singapur del 26 al 28 de noviembre.

Los equipos ganadores son:

Dreambots (categoría RoboMission Elementary): integrado por Nélida Agustina Salas y Libertad González.

Circuit Breakers (categoría RoboMission Junior): compuesto por Benjamín Orlando Aguirre, Leandro Montes de Oca y José Sebastián Huanca.



Todos los estudiantes fueron coordinados por el ingeniero José Moreno.

El camino al éxito y el próximo desafío

El recorrido comenzó con una competencia local en su instituto, continuó con la representación de Jujuy a nivel nacional y culminó con la victoria frente a equipos de todo el país. Su desempeño los llevó a clasificar para la competencia internacional más importante de robótica educativa, que reunirá a participantes de más de 90 naciones.

«La competencia fue muy buena. Hicimos amigos de distintas provincias y nos llevamos mucho aprendizaje», contó Libertad González. Y agregó: «Ahora entrenamos todos los días para cumplir con las misiones que nos encontraremos en el Mundial».

Sin embargo, el sueño de representar a la Argentina tiene un obstáculo: financiar el viaje. Los gastos incluyen pasajes aéreos, hospedaje, alimentación y traslados.

«Trabajamos y nos preparamos mucho para llegar hasta acá. Ahora nos falta un solo paso más: juntar los fondos para poder viajar», explicó Agustina Salas.

Cómo colaborar

Para que estos jóvenes talentos puedan llevar la bandera argentina a Singapur, buscan el apoyo de patrocinadores, empresas y la comunidad en general.

Quienes deseen colaborar pueden:

Contactarse al teléfono: 388-575-9407

Acercarse personalmente a la sede del IITA en Coronel Puch 454, San Salvador de Jujuy.

Fuente:https://tn.com.ar/tecno/novedades/2025/11/01/un-grupo-de-estudiantes-jujenos-clasifico-al-mundial-de-robotica-y-busca-apoyo-para-viajar-a-singapur/