Gimnasia refuerza su plantel con el gigante ecuatoriano Bryan Carabalí

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia sigue sumando potencia bajo el aro: el club confirmó la incorporación del pívot Bryan Carabalí, quien reforzará el plantel en la nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet.

El jugador ecuatoriano, de 26 años y 2,12 metros de altura, arriba al equipo tras un gran paso por CD Jorge Guzmán, de la Liga Básquet Pro de Ecuador, donde se consagró campeón frente a Cuenca Basket Club. En el reciente cuadrangular de la Liga Sudamericana, Carabalí promedió 10 puntos, 6.7 rebotes y 3.3 tapas, destacándose por su capacidad defensiva y su presencia en la pintura.

El nuevo refuerzo ya tuvo contacto con el entrenador Pablo Favarel, a quien conoce de su etapa en el Dewa United de Indonesia, lo que facilitará su adaptación al esquema de juego del “Verde”.

Carabalí se incorporará a los entrenamientos del Mens Sana en las próximas horas, con el foco puesto en los tres compromisos que Gimnasia afrontará en casa durante noviembre:

4 de noviembre: ante Boca Juniors

6 de noviembre: ante San Lorenzo

9 de noviembre: ante Regatas Corrientes

Con este fichaje, Gimnasia apuesta a fortalecer su juego interior y seguir siendo protagonista en la máxima categoría del básquet argentino.