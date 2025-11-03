El miércoles toca el Plan de la Mariposa en Comodoro

Después de realizar su primer estadio el 11 de octubre pasado en el Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors de Buenos Aires, El Plan de la Mariposa está realizando una gira por Argentina y Latinoamérica. En Comodoro Rivadavia estarán el 5 de noviembre en La Fabrica y las anticipadas están a la venta en CDM Ticket.

La banda de Necochea se presentó ante 20 mil personas en el Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors. A lo largo de 3 horas de show, repasaron su último disco “Correntada”.

*SOBRE EL PLAN DE LA MARIPOSA*

El Plan de la Mariposa es una banda de rock alternativo, con más de diez años de trayectoria y un crecimiento sostenido en la escena del rock argentino. Nacidos en la ciudad de Necochea, Costa Atlántica Argentina, han editado en su carrera seis álbumes de estudio, y cuatro discos en vivo en los que han dejado registros de algunas de sus más potentes presentaciones en recintos míticos como el reconocido Estadio Obras de Buenos Aires (con dos sold outs en 2022) o el gran Estadio Luna Park (con dos sold outs en 2023). Dieron un gran paso en 2024 presentando con entradas agotadas su último álbum CORRENTADA en el Movistar Arena.

El Plan ha realizado numerosas giras que le han llevado a recorrer casi todas las provincias de Argentina. Además, han viajado con su música en giras internacionales, que ahora le llevarán de vuelta por México, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, España, Dinamarca, Costa Rica y más territorios.

La propuesta del Plan es una poderosa mixtura de canciones rock con toques de funk, psicodelia, música celta y ritmos latinos.

Sobre una sólida base rockera de guitarra bajo y batería, entrelazan arreglos de violín, acordeón, y sintetizadores que dan profundidad y riqueza al sonido, con líricas introspectivas y viajeras.