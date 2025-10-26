Terminó la votación, a las 21 se conocerán los resultados

Comenzaron a cerrar a las 18.00 de este domingo los colegios electorales de los comicios legislativos nacionales, en los que se renuevan la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

La Dirección Nacional Electoral informó que al término de la votación, que comenzó a las 8.00, se registraba una participación del 66 por ciento de los habilitados a sufragar, cinco puntos menos porcentuales que los comicios legislativos de 2021.

Tanto en Comodoro Rivadavia como en el resto del país, en las escuelas siguen votando aquellos electores que ingresaron al lugar de votación antes del cierre de puertas.