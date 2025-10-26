Con los comicios cerrados, y con gente aún votando en algunas escuelas, se estimó desde la organización de la elección que en Chubut votó el 68% del padrón.

El porcentaje es similar al nacional, estimado en un 70%

Ocho son las listas que compitiero en las elecciones de este domingo. Las que mayores chances tienen de quedarse con las dos bancas de diputados son: Juan Pablo Luque (Unidos Podemos-Fuerza Patria), Ana Clara Romero (Despierta Chubut-Pro) que busca su reelección y Maira Frías (La Libertad Avanza).

Los otros candidatos son: Ariana Mellao (Partido Libertario), Oscar Petersen (GEN), Santiago Vasconcelos (Frente de Izquierda), Héctor Rafael Vargas (PICH), y Alfredo Béliz (Fuerza del Trabajo Chubutense).

Las bancas que se renuevan son las de María Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) y la de Ana Clara Romero del PRO.