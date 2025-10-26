Inundaciones CABA-AMBA por falta de obras nacionales, votar para recuperar y no seguir perdiendo derechos

Fuertes lluvias en CABA y en parte del AMBA provocaron inundaciones en gran parte de la ciudad y en gran parte de la General Paz.

Las consecuencias de la lluvia es por la falta de obras, mantenimiento o inversión que dependen de Nación , que no se hacen durante la gestión Milei, o de Autopista del Sol, a la que ahora no se la controla.

Este domingo se vota en defensa y por la recuperación de derechos, a favor del ajuste y más crueldad que ya está programada para el gobierno en la fase 2 que arranca el lunes, si el resultado es bueno para LLA.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: