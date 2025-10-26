Close Menu
domingo, octubre 26
sin categoria

El Ejército entregó urnas y material electoral en Buen Pasto, Chubut

Efectivos del Regimiento de Infantería Mecanizado 25 participaron del operativo de distribución en el marco de las Elecciones Legislativas 2025.
Durante la tarde del sábado 25 de octubre, personal del Regimiento de Infantería Mecanizado 25 del Ejército Argentino realizó la recepción y distribución de urnas, boletas y demás elementos electorales en la localidad de Buen Pasto, provincia del Chubut (circuito 82).

El traslado se llevó a cabo por vía vehicular, en cumplimiento de la misión asignada por el Comando General Electoral, que coordina las tareas logísticas previas a los comicios legislativos de este domingo.

Este operativo es parte del despliegue nacional del Ejército Argentino y el Correo Oficial de la República Argentina, responsables de garantizar que el material electoral llegue en tiempo y forma a cada punto del país, incluso a las zonas más alejadas del territorio.

