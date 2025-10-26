El Ejército entregó urnas y material electoral en Buen Pasto, Chubut

Durante la tarde del sábado 25 de octubre, personal del Regimiento de Infantería Mecanizado 25 del Ejército Argentino realizó la recepción y distribución de urnas, boletas y demás elementos electorales en la localidad de Buen Pasto, provincia del Chubut (circuito 82).

El traslado se llevó a cabo por vía vehicular, en cumplimiento de la misión asignada por el Comando General Electoral, que coordina las tareas logísticas previas a los comicios legislativos de este domingo.

Este operativo es parte del despliegue nacional del Ejército Argentino y el Correo Oficial de la República Argentina, responsables de garantizar que el material electoral llegue en tiempo y forma a cada punto del país, incluso a las zonas más alejadas del territorio.