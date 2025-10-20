Entre la angustia y la esperanza: qué se sabe del caso de Pedro y Juana

La búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) continúa en la zona norte de Comodoro Rivadavia, con un amplio operativo de rastrillaje terrestre y canino que este lunes sumó más personal y refuerzos de distintas fuerzas.

En diálogo con La Posta Comodorense, Gabriela Kreder, una de las hijas del matrimonio, compartió la angustia que vive la familia:

“Estamos sin mayores novedades. Sabemos que volvió a salir toda la gente a rastrillar la zona. Esta vez se unieron más personas y más perros de la división de canes, y eso nos da un poco de esperanza”, expresó con la voz entrecortada.

Junto a su hermana Laura, las dos mujeres permanecen en la ciudad, en permanente contacto con la Brigada de Búsqueda de Personas.

“La esperanza la tenemos intacta, pero es muy angustiante. Cada día que pasa sin saber de ellos se hace más difícil”, señaló.

La camioneta Toyota Hilux beige con cúpula, en la que se movilizaban desde el 4 de octubre, fue hallada días atrás en una zona de muy difícil acceso cerca de Rocas Coloradas. En el interior del vehículo se encontraron las pertenencias de la pareja: documentación, ropa y objetos personales.

“Estuvimos en el lugar donde se encontró la camioneta. Es un camino imposible, lleno de obstáculos. Por eso nos cuesta creer que mi papá haya decidido ir por ahí. Él era muy precavido al viajar, no se metía por lugares así”, explicó Gabriela.

La familia también confirmó que se halló una fogata reciente, aunque aún no hay certezas de que haya sido encendida por los desaparecidos.

Por estas horas, la búsqueda está siendo coordinada por la Policía del Chubut, con apoyo de la Base Aeronaval Almirante Zar y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SIFEBU).

“Pedimos que la noticia siga circulando. Si alguien vio algo, por mínimo que sea, que lo comunique. Necesitamos pistas, cualquier detalle puede ser importante”, solicitaron las hijas, profundamente agradecidas con la comunidad y los medios locales.



