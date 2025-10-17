Kicillof: “Honrar a Perón hoy es decirle ‘basta’ a la política económica del Gobierno nacional”

(Por InfoGEI).-Lo afirmó el Gobernador al encabezar un acto por el Día de la Lealtad Peronista, en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente junto a la vicegobernadora Verónica Magario y los candidatos Jorge Taiana y Juan Grabois, y el intendente local, Nicolás Mantegazza.

Durante su discurso, Kicillof sostuvo que rendir homenaje a Juan Domingo Perón en el 80° aniversario del movimiento justicialista “es decirle basta a la política económica del Gobierno nacional”.

El mandatario provincial advirtió que el país atraviesa “una crisis de magnitud gigantesca que sigue profundizándose”, y responsabilizó al presidente Javier Milei por “la catástrofe social, laboral y productiva” que afecta a la provincia. “Ya va por su cuarto salvataje, porque su plan económico fracasó: nadie que esté en el camino correcto necesita que lo rescaten cuatro veces”, remarcó.

Kicillof también se refirió a las declaraciones del exmandatario estadounidense Donald Trump, señalando que “le mienten cuando le prometen que, con unos pocos dólares, podrán erradicar al peronismo. Desde aquel 17 de octubre, en Argentina la dignidad se llama peronismo”.

El gobernador subrayó que “a lo largo del tiempo, muchos intentaron destruir al peronismo”, y denunció que la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, “está injustamente detenida por sostener las banderas del movimiento”.

“Nos encontramos ante una elección histórica —agregó—, en la que el pueblo decidirá no solo sobre esta política de hambre y destrucción, sino también sobre la soberanía nacional. Tenemos la obligación de frenar a Milei y llenar el Congreso con representantes del pueblo que nos permitan seguir gobernando para los trabajadores y trabajadoras.”

Por su parte, Magario afirmó que “el mejor homenaje a Perón es que los dirigentes seamos hoy quienes defendamos al pueblo con la misma lealtad con la que él nos defendió”.

A su turno, Taiana cuestionó la alineación del Gobierno con Estados Unidos y aseguró que “ante un proyecto que prioriza los intereses de unos pocos, el peronismo es la única fuerza capaz de sostener la soberanía, la independencia y el bienestar del pueblo”.

Finalmente, el intendente Mantegazza destacó que “el espíritu del 17 de octubre sigue más vivo que nunca” y llamó a “seguir organizándose para que los candidatos de Fuerza Patria lleguen al Congreso y defiendan los intereses de los bonaerenses y de toda la Argentina”.

Presentes

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Trabajo, Walter Correa; de Salud, Nicolás Kreplak; de Seguridad, Javier Alonso; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Economía, Pablo López; y de Transporte, Martín Marinucci; las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; y de Ambiente, Daniela Vilar; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; y la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios.

Jefes comunales participantes

Además, los intendentes de Alberti, Germán Lago; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Ensenada, Mario Secco; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Ezeiza, Gastón Granados; de Florencio Varela, Andrés Watson; de General San Martín, Fernando Moreira; de General Rodríguez, Mauro García; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de La Plata, Julio Alak; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Luján, Leonardo Boto; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de Punta Indio, David Angueira; de Salliqueló, Ariel Succurro; de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi; de Tapalqué, Gustavo Cocconi; y de Suipacha, Juan Luis Mancini.

Candidatos del Fuerza Patria

Participaron también los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Hugo Moyano (h); Fernanda Miño; y Hugo Yasky; el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; la senadora provincial Ayelén Durán; los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano; dirigentes sindicales; y funcionarios y funcionarias provinciales. (InfoGEI)Ac