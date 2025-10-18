Ana Clara Romero: “Comienza una nueva oportunidad productiva en la provincia”

Este viernes, la diputada nacional Ana Clara Romero formó parte del inicio de la perforación del segundo pozo del programa piloto no convencional y del plan de recuperación terciaria en Cerro Dragón.

“La apuesta de reconvertir el área de una cuenca como la del Golfo San Jorge —con pozos maduros que requieren mayor productividad y eficiencia para su desarrollo— abre una nueva oportunidad productiva para la provincia e impulsa la posibilidad de trazar un nuevo horizonte de inversiones, que sin dudas traerá la generación de nuevos empleos chubutenses”, aseguró.

Asimismo, destacó que la nueva producción de shale gas dentro de la formación D-129 permitirá contrarrestar el declino natural de áreas tradicionales, consolidando el desarrollo energético y la proyección de inversiones en Chubut.

“En épocas complejas para la industria petrolera, la apuesta a uno de los motores energéticos no solo de la región, sino del país entero, es mucho más que un anuncio: es defender el empleo chubutense y el futuro de nuestra provincia”, concluyó la candidata a diputada nacional.