Extrema precaución en rutas nacionales de Chubut por vientos fuertes y polvo en suspensión

Vialidad Nacional solicitó a los usuarios transitar con extrema precaución por vientos fuertes y baja visibilidad por polvo en suspensión en los siguientes tramos de rutas nacionales:

RN 3: Comodoro Rivadavia – Ramón Santos

RN 3: Comodoro Rivadavia – Garayalde

RN 26: Comodoro Rivadavia – Sarmiento – Empalme RN 40

RN 40: Límite Santa Cruz – Río Mayo – Empalme RN 26

RN 40: Empalme RN 26-Gob Costa – Tecka – Esquel

RN 25: Tecka – Paso de Indios – Los Altares – Las Plumas

Se recomienda a los usuarios extremar precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales, y considerar las recomendaciones que se brindan para circular ante condiciones meteorológicas adversas.